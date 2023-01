Tourisme international – Le «New York Times» fait de Lausanne une de ses destinations de 2023 La capitale vaudoise est mise à l’honneur par le média américain, notamment pour les trois musées de Plateforme 10. La ville figure dans les 52 endroits à visiter. Jérôme Cachin

L’écrin du Mudac et de Photo Élysée, le dernier bâtiment en date sur le site de Plateforme 10, justifie la sélection de Lausanne dans les meilleures destinations de 2023 du «New York Times». PATRICK MARTIN/24HEURES

La nouvelle réjouira les acteurs de l’économie touristique. Lausanne figure parmi les 52 destinations suggérées par le «New York Times», troisième média des USA. La capitale vaudoise est l’unique destination helvétique à faire partie de cette sélection 2023 et une des treize d’Europe.

Si la ville est choisie, c’est pour ses «vues spectaculaires sur le lac Léman et une scène architecturale et artistique explosive», dit la légende de la photo. L’image, prise depuis le Grand-Pont, semble peu en rapport avec le texte: il s’agit de la rue centrale, bordée de ses bâtiments sans cachet. Au loin, la cathédrale trône sur le tissu urbain.

«Lausanne a également ajouté la beauté architecturale et artistique à son répertoire.» Seth Sherwood, journaliste

Il faut aller plus loin dans la lecture pour comprendre l’enthousiasme du «New York Times». Un bref article signé Seth Sherwood, journaliste freelance spécialisé dans les voyages, commence par expliquer que Lausanne, prisée pour les paysages qui l’entourent, «a également ajouté la beauté architecturale et artistique à son répertoire».

Astucieuse fissure

Il est bien sûr question de Plateforme 10, «le quartier des arts de la ville, âgé de 3 ans», et du bâtiment qui abrite Photo Élysée et le Mudac: «Un nouveau bâtiment audacieux qui ressemble à un bloc de pierre blanche astucieusement fissuré pour deux musées.» Photo Élysée expose «la photographie sous toutes ses formes», alors que le Mudac est un «écrin de cinq débouchés créatifs: design, verrerie, céramique, joaillerie et art graphique», ajoute le journaliste. Il n’oublie pas de mentionner le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), musée d'art «international» et son «bâtiment rectangulaire strié», ouvert en 2019.

