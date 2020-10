Amérique latine – Le Nicaragua ne renonce pas à sa loi sur les «agents étrangers» Le gouvernement souhaite faire adopter une loi prévoyant de cataloguer «agents étrangers» les personnes et entités recevant des fonds de l’extérieur.

Le président nicaraguayen Daniel Ortega et sa femme, Rosario Murillo, qui est également la vice-présidente, à Managua, le 2 septembre 2020. AFP

Une commission du parlement nicaraguayen a donné un avis favorable à l’adoption d’un projet de loi prévoyant de cataloguer «agents étrangers» les personnes et entités recevant des fonds de l’extérieur, qui a soulevé un tollé international, a annoncé mardi un député du parti au pouvoir.

Le texte prévoit que les entités ou personnes, y compris de nationalité nicaraguayenne, qui reçoivent des financements de l’étranger de quelque manière que ce soit doivent s’enregistrer auprès du ministère de l’Intérieur comme «agents étrangers», et être soumis à une surveillance étroite et à des restrictions de leurs droits civiques et politiques.

«Il y a un avis favorable au projet de loi de régulation des agents étrangers», a annoncé le député Walmaro Gutierrez à la chaîne de télévision Canal 4, contrôlée par le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) du président Daniel Ortega. Les États-Unis et le Parlement européen ont condamné la semaine dernière ce projet de loi. Ils estiment qu’il restreint les libertés publiques, et ont menacé d’imposer de nouvelles sanctions au gouvernement nicaraguayen.

Des amendements proposés

La commission parlementaire a donné son feu vert pour que le projet de loi soit soumis au Parlement en session plénière, mais a proposé des amendements. Elle a notamment suggéré d’exclure les «médias internationaux de communication sociale et leurs correspondants» du champ d’application de la loi.

De même, selon la commission, les agences de coopération, les organisations étrangères à caractère humanitaire et les entités religieuses accréditées seraient dispensées de s’enregistrer comme «agents étrangers». En revanche, les personnes et entreprises qui travaillent «sous les ordres, la supervision et le contrôle d’un organisme étranger» seraient bien «obligées» de s’enregistrer auprès du ministère de l’Intérieur, selon l’avis de la commission.

Ce serait également le cas, notamment, des «conseillers, agents de relations publiques, agents de publicité, les employeurs de services d’information» et les consultants politiques. Il y a au Nicaragua, selon Walmaro Gutierrez, «une horde de délinquants et de voyous qui utilisent des fonds étrangers pour commettre des horreurs contre le peuple du Nicaragua, et cela, nous n'allons plus le permettre».

«Ils reçoivent des fonds de l’extérieur et en font des outils d’ingérence de gouvernements étrangers dans les affaires internes de notre pays», a dénoncé le député. Selon lui, les fonds sont utilisés pour influencer les élections. Le président Daniel Ortega, un ex-guérillero aujourd’hui âgé de 74 ans, devrait briguer un troisième mandat consécutif depuis 2007, et tenter de garder la majorité au Parlement, lors d’élections prévues en novembre 2021.

AFP/NXP