Afrique – Le Nigeria élit son président sur fond d’insécurité et de crise économique Les Nigérians se rendent samedi aux urnes pour élire le prochain président du pays le plus peuplé d’Afrique qui s’enfonce dans une grave crise économique et sécuritaire.

Un policier arrête une voiture à Awka, le 16 février 2023. AFP

À 80 ans, le président Muhammadu Buhari se retire comme le veut la Constitution après deux mandats marqués par une explosion de l’insécurité et de la pauvreté dans ce pays où 60% de la population a moins de 25 ans.

Pour la première fois depuis le retour à la démocratie en 1999, le Nigeria pourrait connaître une présidentielle à deux tours alors que la popularité d’un ex-gouverneur vient bousculer la prédominance des deux principaux partis.

Plus de 87 millions d’électeurs sont appelés dans 176’000 bureaux de vote à choisir un président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et sénateurs. Environ 6 millions d’électeurs, sur 93 millions d’inscrits, n’ont pas retiré leur carte électorale et ne pourront donc pas voter.

Les bureaux de vote doivent ouvrir entre 08 h 30 et 14 h 30 mais les électeurs dans les files à cette heure limite seront autorisés à déposer leur bulletin dans l’urne.

Rendez-vous crucial

Ce scrutin est un rendez-vous crucial. Le Nigeria – 216 millions d’habitants – devrait devenir en 2050 le troisième pays le plus peuplé au monde, tandis que l’Afrique de l’Ouest est menacée par un fort recul démocratique et la propagation de violences djihadistes.

La première économie du continent est devenue une puissance culturelle mondiale, grâce notamment à l’Afrobeats, genre musical qui enflamme la planète avec des stars comme Burna Boy et Wizkid. Mais le futur président héritera surtout d’une myriade de problèmes: des violences criminelles et djihadistes dans le Nord et le centre, une agitation séparatiste dans le Sud-Est, une inflation galopante, un appauvrissement généralisé. Pour ne rien arranger, de récentes pénuries d’essence et de billets de banque ont provoqué des émeutes.

«Besoin de changement»

«Nous n’avons pas de carburant, pas de nourriture, tout le monde souffre», se lamentait à la veille du scrutin un habitant de Lagos, Abdulahi Audu, 31 ans, qui ira voter parce que «le pays a besoin de changement».

Une promesse brandie par les trois favoris, dont Bola Tinubu, 70 ans, candidat du parti au pouvoir (APC). Ex-gouverneur de Lagos (1999-2007), surnommé le «parrain» du fait de son influence politique, ce Yorouba du sud-ouest et de confession musulmane affirme être le seul à pouvoir redresser le Nigeria.

Il a été accusé de corruption et a nié, tout comme Atiku Abubakar, autre candidat, issu du principal parti d’opposition (le PDP, au pouvoir de 1999 à 2015). À 76 ans, cet ancien vice-président (1999-2007) de confession musulmane briguera pour la sixième fois la présidence. Originaire du nord, il espère y rafler de nombreux votes.

Le vote ethnique et religieux est important au Nigeria qui compte plus de 250 groupes ethniques et est polarisé entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne.

Face à ces deux vétérans, un challenger crédible a émergé: l’ex-gouverneur d’Anambra (sud-est) Peter Obi, chrétien de 61 ans, soutenu par le petit Parti travailliste (LP). Il séduit notamment la jeunesse et les électeurs de sa région.

Risque de violence

La campagne a été marquée par des attaques visant des candidats locaux, militants, postes de police et bureaux de la commission électorale. «Le risque de violence est une réelle préoccupation», relève Sa’eed Husaini du Centre pour la démocratie et le développement (CDD).

L’identification des électeurs par reconnaissance faciale et digitale devrait limiter les fraudes qui ont entaché les scrutins précédents, espère la Commission électorale. Tout comme le transfert électronique des résultats. Mais l’utilisation de nouvelles technologies, inédite à l’échelle nationale, fait aussi craindre des défaillances.

La participation, faible lors des scrutins précédents (33% en 2019) est une autre inconnue. Un pic de nouveaux électeurs inscrits (10 millions dont 76% a moins de 34 ans) est en mesure de changer la donne.

L’insécurité généralisée «pourrait perturber le vote», s’inquiète aussi le groupe de réflexion International Crisis Group (ICG). Près de 400’000 membres des forces de sécurité ont été déployés. Les résultats doivent être annoncés dans les 14 jours suivant le scrutin.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.