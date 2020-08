Nouveau commandant – Le No 2 des pompiers de la Riviera deviendra No 1 dans la Broye Actuel responsable opérationnel et remplaçant du commandant du SDIS Riviera, Laurent Quillet sera le premier commandant permanent du SDIS Broye-Vully. Sébastien Galliker

Le capitaine Laurent Quillet sera le premier commandant permanent du SDIS Broye-Vully, ici en intervention récemment lors d’un incendie à Montmagny. DR

Commandant par intérim du SDIS Riviera courant 2019 et remplaçant du commandant de ce corps, le capitaine Laurent Quillet sera le nouveau commandant du SDIS Broye-Vully, a appris «24 heures». Vendredi, les hommes du feu de la Riviera ont été informés de son prochain départ, dans un message stipulant que «Laurent, responsable opérationnel et remplaçant du commandant depuis la création du SDIS Riviera, a décidé de réorienter sa carrière professionnelle et de s’investir dans un nouveau challenge». Contacté, celui qui sera le premier commandant permanent du corps broyard confirme son entrée en fonction dès décembre 2020.