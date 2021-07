Les JO de Tokyo en direct - Le No 2 mondial éliminé du tournoi de tennis

Natation

Noè Ponti participera aux demi-finales du 100 m papillon. Le Tessinois a signé jeudi le 5e temps des séries en 51''24.

Noè Ponti AFP

Pourtant 8e et dernier de sa série après le premier 50 m, le nageur de Gambarogno a réalisé une fin de course remarquable pour se classer 2e, continuer son parcours et donner encore un peu plus de relief aux résultats de la délégation helvétique de natation lors de ces Jeux.