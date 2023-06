Innovation médicale – Le «Nobel de la chirurgie» a été décerné à Lausanne Primé, le médecin danois Henrik Kehlet a radicalement amélioré la récupération des patients après une opération. Rencontre avec le directeur du CHUV, premier hôpital suisse à avoir adopté ses innovations. Chloé Din

Le professeur Henrik Kehlet était à Lausanne vendredi pour recevoir le BJS Society Award, décerné pour la première fois par le «British Journal of Surgery». Ses recherches ont permis d’améliorer significativement la récupération des patients après une opération. Directeur du CHUV, Nicolas Demartines (de dos), a contribué à les promouvoir en Suisse. Odile Meylan

On en parle déjà comme du «Nobel de la chirurgie». Le BJS Society Award a été décerné vendredi pour la première fois à Lausanne par le prestigieux «British Journal of Surgery». Son lauréat est le médecin danois Henrik Kehlet, père de la «récupération améliorée après chirurgie», une somme de protocoles qui a eu un impact majeur sur l’efficacité des soins aux patients opérés. Directeur du CHUV et vice-président du comité de la BJS Society, Nicolas Demartines a contribué à introduire cette innovation en Suisse. Ils se sont prêtés au jeu de l’interview croisée en marge de la remise du prix.