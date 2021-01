Rencontres en boutique – Le Noël doux-amer des commerces lausannois Nombre d’indépendants ont enregistré un meilleur chiffre que l’année dernière en décembre. Certains songent à pérenniser la limitation du nombre de clients. Témoignages. Marie Nicollier , Gregory Wicky

Murielle Dentan, la patronne du concept store lausannois De la Suite dans les idées, pose dans sa boutique avec sa fille Marley. Vanessa Cardoso 24HEURES/TAMEDIA

Nous avons recueilli les impressions post-Fêtes de quelques commerçants indépendants lausannois (ci-dessous). Alors que 60% des acteurs du commerce de détail sondés par la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) font état d’un chiffre d’affaires en baisse pour le mois de novembre par rapport à 2019 et que 43% n’envisagent «pas bien» leur avenir proche, les emplettes de fin d’année semblent avoir réveillé les tiroirs-caisses. «Décembre a été meilleur que l’an dernier pour beaucoup de commerçants», indique Tomé Varela, secrétaire général de la SCCL, qui attend les résultats chiffrés. Il esquisse des tendances en rappelant les grandes inégalités selon les secteurs. «Certaines industries sont sur le déclin depuis des années, comme l’électronique et le textile. D’autres arrivent à «rattraper» les conséquences du Covid. Visiblement, il y a eu plus d’achats dans les boutiques cadeaux et aussi au niveau des livres, de l’alcool et du chocolat.»