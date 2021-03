Évolution de la pandémie – Le nombre de cas de Covid chute chez les plus de 80 ans La vaccination des personnes vulnérables produit des effets concrets en Suisse. Patrick Monay

Un homme âgé reçoit une dose de vaccin dans un EMS de Locarno, le 4 janvier dernier. La vaste campagne de vaccination lancée en Suisse se poursuit. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Sur le front de la lutte contre le coronavirus, c’est un signe encourageant qui se confirme. La vaccination des personnes vulnérables commence à produire des effets tangibles en Suisse. Le «Tages-Anzeiger» publie ce jeudi des chiffres récents qui l’attestent.

En premier lieu, les statistiques des nouvelles infections confirmées en laboratoire. Après une baisse lente mais régulière du nombre de cas, ceux-ci sont de nouveau à la hausse depuis une quinzaine de jours, en raison de la variante britannique du virus, plus contagieuse. Ce qui ne manque pas d’inquiéter les autorités sanitaires. C’est le cas pour tous les groupes d’âge, sauf pour les 70 à 79 ans, où les chiffres stagnent depuis la mi-février, et pour les plus de 80 ans, où le nombre de cas continue de diminuer de manière significative. Ces deux groupes d’âge ont maintenant l’incidence la plus faible de tous, constate le quotidien alémanique.

Jusqu’en décembre, c’était tout le contraire: le plus grand nombre de nouvelles infections confirmées était enregistré parmi les plus de 80 ans. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le nombre de cas dans cette tranche d’âge a diminué de 86% entre le 10 janvier et le 7 mars. Dans la tranche d’âge des 50-59 ans, elles n’ont diminué que de 66%, dans celle des 40-49 ans de 63% et dans celle des 30-39 ans de 67%.

Décès en baisse dans les EMS

L’observation des décès par tranche d’âge semble confirmer cette évolution positive. Alors que les plus de 80 ans représentaient environ 75% de l’ensemble des décès Covid recensés au cours de la deuxième vague, ce chiffre est tombé en dessous de 70% depuis la mi-février. La semaine dernière, à peine plus d’un décès Covid sur deux concernait la tranche d’âge des plus de 80 ans (52%).

«Je pense que cette tendance s’explique surtout par la couverture vaccinale», commente Huldrych Günthard, médecin-chef du Service des maladies infectieuses de l’Hôpital universitaire de Zurich, cité par le quotidien alémanique. Dans les maisons de soins et de retraite, presque tous les résidents qui le souhaitent sont aujourd’hui vaccinés, relèvent nos confrères.

Par ailleurs, la semaine dernière, 30% seulement des victimes d’une infection au Covid-19 sont décédées dans un EMS. Au plus fort de la deuxième vague, cette proportion atteignait 50%. Elle est en baisse depuis la mi-février. Désormais, plus de 60% des victimes du Covid (50 au total en Suisse au cours de la dernière semaine) meurent à l’hôpital.

«Nous devons rester prudents.» Huldrych Günthard, médecin-chef du Service des maladies infectieuses de l’Hôpital universitaire de Zurich

On observe également des signes de diminution des hospitalisations, ajoutent les spécialistes data du «Tages-Anzeiger». Au plus fort de la deuxième vague, entre 35 et 40% des patients Covid admis à l’hôpital avaient plus de 80 ans, mais la proportion de cette tranche d’âge a diminué depuis la mi-février; la semaine dernière, elle se limitait à 21% des hospitalisations Covid dans toute la Suisse.

Malgré ces données encourageantes, la pandémie est loin d’être terminée. Si la Suisse assiste à une remontée du nombre de cas, en Autriche et en Italie les chiffres des contaminations augmentent déjà massivement. «Nous devons rester prudents, insiste Huldrych Günthard. Si les chiffres continuent à augmenter jusqu’au 22 mars, on ne pourra pas déconfiner.»

Le médecin-chef zurichois se réjouit de voir des tests à grande échelle effectués dans les écoles et les entreprises, mais il estime que l’effort doit aussi et surtout porter sur la vaccination du plus grand nombre de personnes possible - le plus rapidement possible. «C’est ce qui fait la différence.» À ce jour, 3,86% de la population suisse est entièrement vaccinée.