Coronavirus – Le nombre de cas explose mais les décès reculent Soixante pays riches ont validé leur participation à l’accélérateur pour un vaccin équitable et abordable (Covax). Ce dispositif rassemble déjà plus de 150 pays.

Photo d’illustration. KEYSTONE

La pandémie liée au coronavirus s’accélère encore davantage dans le monde. Le nombre de nouveaux cas s’est étendu de 6% en une semaine et a approché les 2 millions, un record depuis le début du Covid. Celui des décès a largement augmenté en Europe.

Selon des données diffusées lundi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui portent jusqu’à dimanche matin, il est plus important de plus d’un quart en une semaine dans cette région. En revanche, le nombre total de personnes qui ont succombé dans le monde, plus de 37'000, est en recul de 10%.

Le virus recule en Afrique

Comme la semaine précédente, toutes les régions ont observé une augmentation des nouveaux cas, en dehors de l’Afrique où ceux-ci continuent de ralentir, de 12%. Le continent américain reste le plus affecté mais, avec 10%, il a fait face à une extension un peu inférieure à celle de l’Europe où celle-ci a atteint 11%.

Côté décès, toutes les régions déplorent une augmentation sauf deux. L’Afrique est en recul de 16%. De son côté, le continent américain peut aussi s’appuyer sur une baisse, plus importante encore.

Le nombre de cas au total a dépassé les 30 millions et celui des décès s’approche d’un million. L’OMS a annoncé lundi que plus de 60 pays riches ont validé leur participation à l’accélérateur pour un vaccin équitable et abordable (Covax). Ce dispositif rassemble déjà plus de 150 pays.

