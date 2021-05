Transplantations en crise – Le nombre de donneurs d’organes recule en Suisse Le temps passé sur liste d’attente pour une greffe s’est allongé ces derniers mois. Le Conseil national débat ce mercredi d’un changement de pratique très attendu. Julien Culet

Le nombre d’organes greffés a diminué en ce début d’année par rapport à fin 2020 (image d’illustration). Keystone

Le don d’organe est en crise en Suisse. Le nombre de transplantations devrait enregistrer une baisse de 20% cette année et les listes d’attente se sont allongées de 10%, alerte Swisstransplant. L’année dernière, marquée par la crise sanitaire du Covid-19, avait déjà vu le nombre de greffes diminuer et l’augmentation de plus de 50% du taux de mortalité des personnes se trouvant en attente.

Durant le premier trimestre de 2021, ce sont 99 organes de donneurs décédés qui ont pu être greffés et 1479 patients se trouvaient sur liste d’attente. Cela représente 23 organes de moins et 22 personnes en attente en plus par rapport au dernier trimestre de 2020.