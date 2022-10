Régulation des admissions – Le nombre de généralistes et psychiatres ne sera pas limité Comme attendu, le Canton exclut la médecine de premier recours de la clause du besoin. Marie Nicollier

Les cinq spécialisations formant la médecine de premier recours sont exemptées des mesures de limitation liées à la loi fédérale de la clause du besoin. Ici: Rebecca Ruiz, cheffe du Département vaudois de la Santé. 24heures/Odile Meylan

La médecine de premier recours ne sera pas régulée. En clair: Vaud ne va pas limiter le nombre de généralistes, pédiatres, gynécologues-obstétriciens, psychiatres et psychothérapeutes pour adultes, enfants et adolescents pouvant pratiquer. On s’attendait à cette décision; le Conseil d’État vient de la confirmer.