Le nombre de gymnasiens a explosé dans le canton. C’est ce que révèle Statistique Vaud, après avoir analysé les données depuis 1976. Cette année-là, ils étaient 3000 contre 14 000 aujourd’hui (10 000 élèves en voie maturité et 4500 en voie diplôme). Les effectifs ont donc été multipliés par 4,7.

«La hausse du nombre de jeunes en âge d’aller au gymnase (16-18 ans) n’explique qu’une petite partie de cette forte croissance, puisque cette population n’a été multipliée que par 1,3. La croissance du nombre d’élèves au gymnase a ainsi été près de quatre fois plus rapide que la hausse du nombre de jeunes», constate l’État.

«La part des élèves dans la voie prégymnasiale a quasi doublé en quarante-cinq ans, passant de 24% en 1976 à 46% en 2021.» Le Canton

Comment expliquer un tel bond? Par le système scolaire et les règles qu’il impose pour accéder au gymnase, répondent les autorités. Depuis 1976, quatre systèmes se sont succédé mais le diplôme de fin de scolarité obligatoire de la voie prégymnasiale (anciennement collège secondaire) a toujours permis un accès direct à la voie maturité du gymnase.

«La part des élèves dans cette voie est donc un bon indicateur du développement des gymnases, observe le Canton. Cette part a quasi doublé en 45 ans, passant de 24% en 1976 à 46% en 2021.»

Pour absorber cette hausse, les infrastructures ont aussi connu un fort développement. En 1976, il n’y avait que six gymnases dans le canton (trois à Lausanne, un à Pully, un à La Tour-de-Peilz et un à Yverdon) alors qu’il y en avait quatorze en 2021. Et ce n’est pas terminé puisque les députés viennent de valider l’extension du Gymnase de Nyon sur son site d’Étoy tandis que des établissements sont prévus à Aigle, Échallens et désormais à Crissier.

Spectaculaire, l’augmentation du nombre d’élèves n’a pas été uniforme. Les centres urbains ont ainsi connu un accroissement moins important que leurs périphéries. Notons aussi que les filles sont toujours surreprésentées (56% des élèves en 2021) même si l’écart a tendance a diminué. Les différences dans le choix des options restent par contre très marquées avec un quart de filles en maths physique et trois-quarts en langues modernes.

Le très gros enjeu pour le Gouvernement sera désormais de gérer l’allongement de la durée du gymnase à 4 ans. Il y a quelques mois, nous estimions que la mesure impliquerait de créer 3000 places supplémentaires dans le canton soit entre 115 et 140 nouvelles salles de classe.

