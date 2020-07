Taux de vacances dans le Canton de Vaud – Le nombre de logements vacants augmente Environ 5700 logements sont disponibles dans le canton de Vaud. L’an dernier à la même période, on en comptait 1180 de moins. Le taux de vacance passe donc de 1,1% à 1,4% Mathieu Signorell

Dans le canton de Vaud, 4480 objets vides sont destinés à la location et 1200 à la vente. Keystone

D’abord, un constat clair: «Malgré sa hausse, le taux de vacance fait toujours état d’une pénurie de logements dans le canton.» C’est le service Statistique Vaud qui le dit ce vendredi, au moment de publier son enquête annuelle sur le logement dans le canton de Vaud.

Concrètement, le taux de vacance est passé de 1,1% au 1er juin 2019 à 1,4% au 1er juin 2020. En chiffres absolus, cela signifie que le marché vaudois compte actuellement 5700 logements libres, contre 1180 de moins il y a un an. Sur ces totaux, 4480 objets sont destinés à la location (+950 en un an) et 1200 à la vente (+230).

Il reste 0,1 point de pour-cent pour toucher la barre de la sortie de la pénurie. «Il est d’usage de considérer le marché comme équilibré lorsqu’il affiche un taux de vacance de 1,5%, ce qui n’est plus le cas depuis 1999», indique Statistique Vaud. Ce dernier note également que ce taux ne cesse d’augmenter depuis 2009.

Trois des dix districts vaudois affichent un taux de vacance supérieur à 1,5%: celui d’Aigle (avec 2,8%), celui de Broye-Vully (2,6%) et celui du Jura-Nord vaudois (1,7%).

Statistique Vaud note aussi que la hausse globale se vérifie pour toutes les catégories de logements, quel que soit le nombre de pièces. La première place revient aux trois pièces, avec 1680 appartements libres, soit 366 de plus que l’année dernière.

Cette enquête repose sur des données fournies par l’ensemble des 309 communes vaudoises. Plus d’informations sont disponibles sur le site de Statistique Vaud (www.stat.vd.ch).