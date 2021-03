Autorités suisses – Le nombre de mesures de surveillance a été stable en 2020 Les surveillances en temps réel ont diminué l’an dernier en Suisse, a indiqué mardi le Service de surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication. Les mesures rétroactives ont en revanche augmenté à plus de 7000.

Quelque 20% des mesures de surveillance ordonnées par les autorités de poursuite pénale concernaient des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le nombre de mesures de surveillance ordonnées par les autorités suisses de poursuite pénale et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) est dans l’ensemble resté stable l’an dernier. La plupart concernent des infractions contre le patrimoine ou des actes de violence.

Les surveillances en temps réel (écoute de conversations ou consultation de courriels), qui constituent une plus grande atteinte aux droits fondamentaux de la personne surveillée, ont diminué, à 1296, contre 1429 l’année précédente, indique mardi le Service de surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication (SCPT), auprès de qui les mesures sont ordonnées.

En revanche, les surveillances rétroactives (relevé des communications, qui a téléphoné avec qui, quand, où, combien de temps, etc.), incluant les recherches par champ d’antennes, ont augmenté de 521 sur un an, à 7071.

Environ 52% des surveillances ordonnées par les autorités de poursuite pénale l’ont été pour élucider de graves délits contre le patrimoine. Quelque 20% des mesures concernaient des infractions graves à la loi sur les stupéfiants et 9% des atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle. Le reste des infractions se partage entre des crimes ou délits contre la liberté et la paix publique.

Surveillance par GovWare stable

Le nombre d’interventions avec des programmes informatiques spéciaux (GovWare) est resté stable l’an dernier (13, contre 12 en 2019). La plupart concernaient la surveillance d’organisations criminelles et des infractions graves à la loi sur les stupéfiants.

Le nombre de surveillance avec des dispositifs techniques spéciaux (IMSI-catchers) s’est lui élevé à 107, contre 103 en 2019. Il s’agissait, dans la majorité des cas, de recherches urgentes pour retrouver des personnes disparues (43) ou de mesures pour élucider des infractions graves à la loi sur les stupéfiants (37).

En 2020, le SRC a pour sa part ordonné 18 surveillances (-63%) et transmis 7652 demandes de renseignements (+16%). Le SRC n’utilise toutefois pas la même méthode de comptage que le SCPT et les chiffres ne peuvent donc pas être comparés directement.

Les émoluments payés par les autorités de poursuite pénale et le SRC ont atteint en 2020 le même montant que l’année précédente, à 12,6 millions de francs. Les indemnités perçues par les personnes obligées de collaborer se sont élevées à près de 6 millions, un chiffre également inchangé.

ATS