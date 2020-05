Animaux – Le nombre de morsures de chien atteint des records Quelque 345 incidents ont été rapportés au vétérinaire cantonal en 2019. Chloé Dethurens

S ur 193 blessures infligées à des humains, 88 victimes connaissaient l’animal. Keystone

L’an passé, le nombre de morsures de chien a atteint un record à Genève. Pas moins de 345 incidents ont été annoncés au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), soit quasi un cas par jour. Si les agressions ont vraisemblablement augmenté, propriétaires, victimes et professionnels (vétérinaires, médecins ou policiers) sont aussi plus enclins à annoncer les attaques comme le veut la procédure (lire ci-contre). Depuis deux ans, les chiffres sont en hausse continue.