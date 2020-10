Coronavirus – Le nombre de nouveaux cas en Suisse augmente encore L’OFSP annonce 700 nouveaux cas ces dernières 24 heures. En revanche, il n’y a pas de nouveaux décès. Le taux de positivité monte à 9,7%.

Jour après jour, la planète s'habitue à vivre avec le Covid-19. KEYSTONE/AP/Dar Yasin 1 / 1

La Suisse compte 700 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés mardi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun décès supplémentaire n’est à déplorer, mais 12 personnes de plus ont été hospitalisées.

Depuis lundi, 7217 tests ont été enregistrés. Le taux de positivité s’élève à 9,69%: il s’agit du taux le plus haut depuis la recrudescence de l’épidémie cet été. Ce week-end et lundi, il était de 6,01%, vendredi de 4,83%, et jeudi de 4,44%.

Sur les deux dernières semaines, la Suisse compte 5708 nouvelles infections, ce qui fait un taux de 66,5 cas pour 100’000 habitants. La barre des 60 nouvelles infections pour 100'000 habitants est le seuil fixé par la Suisse qui justifie une quarantaine pour les personnes arrivant de tels pays. Après la fin de la 1ère vague, le chiffre était resté au-dessous de cette barre jusqu'au lundi 28 septembre.

Près de 20’000 personnes en quarantaine

Depuis le début de la pandémie, le total des décès s’élève à 1787 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4941. Au total, 56'632 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur plus de 1,4 million de tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.

La Suisse dénombre par ailleurs 2958 personnes en isolement et 7006 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 12’189 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

ATS/NXP