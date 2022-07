Aéroport de Zurich – Le nombre de passagers a triplé en juin L’aéroport a connu un véritable bond de la fréquentation en juin, en comparaison avec le même mois de 2021.

Lire aussi: Abo Réactions à l’international Le crash de Skyguide a semé la pagaille sur la Toile Abo Interview du chef de Skyguide «Nous avons déjà tiré les leçons de cet incident honteux» L’aéroport de Zurich a connu un véritable bond de la fréquentation en juin, en comparaison avec le même mois de 2021. Le nombre de passagers s’est établi à 2’161,554 personnes, un chiffre plus que triplé (+248%) en rythme annuel, mais cependant inférieur d’un quart au niveau présenté en juin 2019 avant la pandémie de Covid-10, laquelle a fortement touché le transport aérien.

Le nombre de passagers locaux a atteint un peu plus de 1,56 million et celui des voyageurs transitant par l’aéroport de Kloten, qui a représenté 28% de l’ensemble, s’est fixé à près de 595’000, indique mardi son exploitant Flughafen Zurich. Le nombre de mouvements a pour sa part quasiment doublé (+96%) en l’espace d’un an à 20’079 décollages et atterrissages, représentant 81% du niveau présenté en juin 2019.

Les volumes de fret ont augmenté de 13% à 34’937 tonnes. Par rapport à juin 2019, un tassement de 5% est observé. Sur le mois sous revue, le Chiffre d’affaires commercial s’est hissé à 47,8 millions de francs, 131,6% de plus qu’un an auparavant.

