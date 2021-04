Covid-19 – Le nombre de patients augmente aux soins intensifs Un jour après l’annonce d’ouvertures par le Conseil fédéral, la Société suisse de médecine intensive appelle à la prudence. Caroline Zuercher

Le service des soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève. Lucien Fortunati

«Depuis quelques jours, le nombre de patients Covid-19 gravement malades dans les unités de soins intensifs en Suisse est en augmentation.» L’avertissement provient de la Société suisse de médecine intensive (SSMI), dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi.

La SSMI note qu’au cours des dernières semaines et des derniers mois, les unités de soins intensifs ont été constamment sollicitées par les patients Covid et par des interventions et des traitements qui avaient été temporairement reportés. «Elles sont aujourd’hui soumises à une pression encore plus forte», relève-t-elle.

Quant aux besoins futurs, elle estime qu’ils dépendront de l’évolution de la pandémie et sont «très difficiles à estimer compte tenu des nombreuses variables». Alors que le Conseil fédéral vient d’annoncer des assouplissements, elle précise qu’elle suit de près les effets qu’ils auront, de même que les évolutions nationales et internationales.

Dans ces conditions, la SSMI appelle à continuer à respecter strictement les mesures de protection, à se faire dépister rapidement en cas de symptômes et à «rester prudent afin de réduire durablement le nombre d’infections par le SARS-CoV-2 ainsi que les hospitalisations attribuables à la Covid-19 ou aux accidents». Et elle rappelle l’importance de la vaccination.

