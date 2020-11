Coronavirus dans le canton de Vaud – Le nombre de personnes testées est en chute libre Le phénomène s’observe à travers tout le canton. Il pourrait résulter d’une baisse des contaminations, même si la prudence reste de mise. Antoine Hürlimann

La baisse est aussi visible à l’échelon national (image d’illustration). KEYSTONE

Les personnes qui ont voulu aller se faire tester au Covid-19 cette semaine l’auront remarqué. Les délais se sont considérablement raccourcis. Il est désormais souvent possible d’avoir un rendez-vous dans la journée, alors qu’il y a encore une quinzaine de jours il fallait parfois attendre jusqu’à quarante-huit heures pour espérer trouver une place dans un centre de tests ou dans un hôpital du canton. Et pour cause: en plus d’une augmentation de la cadence sur certains sites, le nombre de personnes se présentant chaque jour pour un diagnostic diminue drastiquement depuis environ une semaine.