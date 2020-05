Recherches sur le coronavirus – Le nombre de projets a plus que doublé à Genève en un mois La Commission cantonale d’éthique de la recherche est sous pression. La situation pose d’importants défis par rapport au consentement des personnes. Lise Bailat

Genève, 7 avril 2020. Des soignants s’activent aux Hôpitaux universitaires de Genève, au sein de l’unité Covid à l’hôpital de Loëx. Laurent Guiraud/Tamedia

La course au vaccin contre le Covid-19 est lancée. Mais ce n’est pas le seul objet à mobiliser les scientifiques. En Suisse, le nombre de projets de recherche médicale soumis pour autorisation est passé d’un peu plus de 200 en février de cette année à environ 370 en avril. Tous ne sont pas liés au coronavirus. Mais la tendance est marquée. «À Genève, le nombre de projets soumis à la commission d’éthique, qui oscille autour de 25 par mois, a plus que doublé et c’est dû aux projets en relation avec le Covid», a révélé le professeur Bernard Hirschel, le président de la commission cantonale genevoise d’éthique de la recherche, lors du dernier colloque médical des Hôpitaux universitaires genevois (HUG).