Rente AVS – Le nombre de retraités croît légèrement Si l’augmentation s’élève à 2,7% de retraités de plus que l’année précédente, l’OFS met en avant que les inégalités persistent entre les sexes.

Le montant médian des nouvelles rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle (LPP) s’élevait à 1201 francs par mois pour les femmes et 2100 francs pour les hommes en 2021 (photo d’archives). AFP/LIONEL BONAVENTURE

Le nombre de nouveaux retraités a légèrement augmenté en Suisse. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, 96’292 personnes ont nouvellement perçu une rente AVS en 2021, soit 2,7% de plus que l’année précédente. 44’915 personnes ont nouvellement perçu une rente de la prévoyance professionnelle (+1,3%).

Interrogée sur cette statistique publiée jeudi, Jehane Simona, de l’OFS, a indiqué que cette augmentation était probablement due à l’accroissement du nombre d’habitants en Suisse.

Comme les années précédentes, la statistique des nouvelles rentes 2021 montre de grandes différences entre les sexes. Le montant médian des nouvelles rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle (LPP) s’élevait ainsi à 1201 francs par mois pour les femmes et 2100 francs pour les hommes. Cela signifie que pour les deux sexes, 50% des personnes ont touché une rente plus élevée et 50% une rente plus basse.

Le montant médian des prestations en capital versées par les caisses de pension et les institutions de libre passage s’élevait à près de 159’524 francs pour les hommes et 64’459 francs pour les femmes. Si l’on ne tient pas compte des prestations en capital versées par les institutions de libre passage, la différence est encore plus importante.

Le montant médian des prestations en capital versées par les caisses de pension s’élevait en effet à 200’000 francs pour les hommes et à 85’000 francs pour les femmes.

Femmes pénalisées professionnellement

Selon l’OFS, les inégalités importantes entre les sexes s’expliquent principalement par des parcours professionnels différents. Les femmes interrompent plus souvent leur activité professionnelle et travaillent plus souvent à temps partiel, dans les deux cas principalement pour cause d’enfants. La différence de salaire entre femmes et hommes entraîne également des différences au niveau des prestations LPP.

L’OFS publie chaque année la statistique des nouvelles rentes, qui fait état du nombre de personnes bénéficiant d’une nouvelle rente de vieillesse ou d’un versement en capital dans le cadre du système de prévoyance.

ATS

