Pendant la pandémie – Le nombre de séparations conflictuelles a fortement augmenté Le fondateur du Centre d’écoute et d’assistance de l’enfant et de l’adulte réagit et propose que tous les parents qui se séparent passent par une médiation.

Guido Fluri propose que tous les parents qui se séparent passent par une médiation avant la décision du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et tentent de trouver une solution ensemble. KEYSTONE

Le nombre de séparations conflictuelles a fortement augmenté durant la pandémie. En 2021, les demandes auprès du Centre d’écoute et d’assistance de l’enfant et de l’adulte KESCHA ont augmenté de plus de 30%, rapporte la SonntagsZeitung. Dans la majorité des cas, cela concernait une séparation ou un divorce avec enfants qui s’était tout sauf bien passé.

Le canton de Berne a adopté l’idée de Guido Fluri. En août 2021, il a entamé une procédure consultative.

«Pas enthousiasmée»

L’Association des avocats bernois (AAB) n’est toutefois pas vraiment enthousiasmée par cette nouvelle approche. Elle est dérangée par le fait que l’accès au tribunal ne soit possible que par le biais d’entretiens au centre pour les familles.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.