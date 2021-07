Lutte contre le Covid-19 – Le nombre de vaccinés vaudois en baisse, le Canton rassure Les autorités s’attendaient à cette diminution, liée notamment aux vacances. Les chiffres sont meilleurs qu’espéré. Corentin Chauvel

L’entrée du mégacentre de vaccination de Beaulieu à Lausanne. Face à la baisse des inscriptions, la structure fermera ses portes à la fin du mois d’août. KEYSTONE

Depuis la mi-juin, de moins en moins de Vaudois se font vacciner contre le Covid-19 (voir infographie). Ils étaient encore autour de 6000 à recevoir une première dose quotidiennement au début du mois dernier contre environ 2000 ces derniers jours.

Est-ce inquiétant? Pas forcément, répond le Canton, qui s’attendait à cette baisse: lorsque la vaccination a été ouverte aux 18 ans et plus fin avril, «les personnes qui voulaient se faire vacciner rapidement se sont inscrites en masse le plus vite possible».

Puis il y a l’effet vacances. Se faire piquer une première fois ces dernières semaines impliquait en effet une seconde dose au beau milieu de l’été.

Par ailleurs, les chiffres sont bons et même meilleurs qu’espéré par les autorités: à l’heure actuelle, 67% des Vaudois éligibles ont été vaccinés ou sont inscrits à un premier rendez-vous – entre 1500 et 2000 inscriptions par jour, dit-on.

Le nombre total de vaccinés s’élevait mercredi à près de 440’000 personnes (52% de femmes, 48% d’hommes), dont 86% des plus de 75 ans, 81% des 65-74 ans, 71% des 50-64 ans, 56% des 18-49 ans. Chez les plus jeunes, un tiers des 16-17 ans a franchi le pas, contre à peine 4% des 12-15 ans, dont la vaccination a été ouverte il y a deux semaines.

Face à cette réduction des rendez-vous, petites structures comme grands centres de vaccination (Beaulieu, à Lausanne, et Montreux) vont abaisser leur capacité en conséquence tout au long de l’été avant de fermer (mi-août pour Montreux, fin août pour Beaulieu).

«Un dispositif pérenne restera en place, avec simplement moins de choix», assure le Canton. Mais, «en cas de besoin (par exemple pour une troisième dose si elle s’avère nécessaire), le dispositif pourra remonter en puissance», prévient-on.

Vaccination mobile et de proximité

La vaccination mobile, elle, se poursuit grâce à la Protection civile (PCi). Depuis le 18 mai dernier, une trentaine de villes vaudoises sont visitées par des centres itinérants.

Et depuis une semaine, le Canton a encore renforcé la vaccination localisée avec une campagne de proximité menée dans certains quartiers densément peuplés et centres commerciaux. Destinée à atteindre des personnes ayant des problèmes de langue, de précarité ou de fracture numérique, elle touche quotidiennement entre 50 et 70 personnes, a annoncé mercredi la PCi.

