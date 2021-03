Bâtiment scolaire – Le nouveau collège d’Apples torpillé par les villages voisins Malgré un manque de classes avéré, le conseil intercommunal de l’association scolaire qui regroupe treize villages a rejeté la réalisation d’un bâtiment supplémentaire. Julien Lambert

Le futur emplacement du nouveau collège intercommunal devait théoriquement se trouver à Apples, sur le site actuel de l’établissement scolaire. Jotterand

On peut dire que la séance a été houleuse et qu’elle divise aujourd’hui les treize communes membres de l’Association scolaire intercommunale Apples-Bière et environ (ASIABE). Le point de discorde? Une étude de faisabilité pour la construction d’un nouveau collège à Apples afin de répondre à l’augmentation du nombre d’élèves et faire face à la pénurie de classes actuelle.

Un dossier ficelé par le comité directeur de l’association qui a été retoqué – à sa grande surprise – par le conseil intercommunal le 18 février dernier. «Nous avions monté un projet avec l’impression d’avoir fait tout juste, avoue Cédric Beaud, vice-président de l’ASIABE. Le besoin était avéré, le manque de classes avait été chiffré et le site retenu semblait logique.»