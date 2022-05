Conseil d’État vaudois – Le nouveau Conseil d’État s’est réparti les départements Le PLR Frédéric Borloz prend l’école, la centriste Valérie Dittli les finances. La socialiste Rebecca Ruiz garde la santé. Lise Bourgeois

Le Conseil d’État vaudois, tel que sorti des urnes ce printemps. De g. à d., Vassislis Venizelos, Isabelle Moret, Rebecca Ruiz, Nuria Gorrite, Christelle Luisier, Frédéric Borloz et Valérie Dittli. JEAN-BERNARD SIEBER/ARCHIVES

La répartition des sept départements de l’État est tranchée par le Conseil d’État vaudois, passablement renouvelé depuis les dernières élections d’avril 2022. Après la non-réélection de la socialiste Cesla Amarelle, c’est le PLR Frédéric Borloz qui reprend les rênes de l’école. La Centriste Valérie Dittli succédera à Pascal Broulis aux finances.

À gauche, la socialiste Rebecca Ruiz garde la santé, tandis que le Vert Vassilis Venizelos prend l’environnement et la sécurité. Découvrez le détail de cette répartition.

Christelle Luisier Brodard (PLR)

La nouvelle présidente du Conseil d’État, prendra la tête d’un département composé des entités suivantes: Affaires institutionnelles et communes (DGAIC), Territoire et logement (DGTL), Éducation physique et sport (SEPS) ; le Bureau de la durabilité fusionnera avec l’Unité du Plan climat pour renforcer leurs synergies et leur vocation transversale. À noter que la Chancellerie d’État, de même que les Affaires extérieures (OAE), seront rattachées administrativement à la fonction présidentielle et au département qui en assumera la charge.

Frédéric Borloz (PLR)

Le radical dirigera le département en charge de l’enseignement obligatoire (DGEO), de l’enseignement postobligatoire (DGEP), de l’enseignement supérieur (DGES), de l’enseignement spécialisé et appui à la formation (SESAF). Il conduira également les affaires transfrontalières de l’OAE.

Vassilis Venizelos (Vert)

L’écologiste dirigera le département en charge de l’Environnement (DGE), de l’Enfance et de la jeunesse (DGEJ), des Curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), de la Police cantonale (Polcant), du Pénitentiaire (SPEN) et de la Sécurité civile et militaire (SSCM).

Rebecca Ruiz (PS)

La socialiste dirigera dans sa composition actuelle le département en charge de la Santé et de l’Action sociale (DSAS), à savoir la Santé (DGS), la Cohésion sociale (DGCS), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ainsi que le Bureau cantonal de médiation santé et social et le Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS).

Isabelle Moret (PLR)

Isabelle Moret dirigera le département en charge de l’Emploi (SDE), de la Promotion économique et de l’innovation (SPEI), de la Population (SPOP), des Immeubles et du patrimoine (DGIP), ainsi que de l’Egalité entre les femmes et les hommes (BEFH). À noter que ce nouveau département gérera le dossier de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV) placé sous la responsabilité du DSAS jusqu’ici.

Nuria Gorrite (PS)

L’actuelle présidente dirigera le département en charge de l’Accueil de jour des enfants (OAJE), du Personnel de l’État (SPEV), de la Mobilité et des routes (DGMR), des Automobiles et de la navigation (SAN), du Numérique et des systèmes d’information (DGNSI), des Affaires culturelles (SERAC), ainsi que du Conseil et appui en management et organisation (UCA).

Valérie Dittli (Le Centre)

La Centriste dirigera le département en charge de la Fiscalité (DGF), de l’Analyse et gestion financières (SAGEFI), de l’Agriculture, viticulture et affaires vétérinaires (DGAV), de la Recherche et informations statistiques (STAT VD), ainsi que de l’Organe de prospective.

Le Conseil d’État sera assermenté le 28 juin à la cathédrale de Lausanne.

Lise Bourgeois est journaliste à la rubrique vaudoise, en politique. Après une licence en lettres à l'Université de Lausanne, elle entre à la rédaction de 24 heures en 1986 et se spécialise dans les thématiques de l'école vaudoise dès 1993. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.