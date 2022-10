Football – Le nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo L’attaquant portugais n’a pas apprécié d’avoir été relégué sur le banc et pas aligné, mercredi, contre Tottenham. Il a pris le chemin des vestiaires avant la fin du match. Renaud Tschoumy

Cristiano Ronaldo a ostensiblement manifesté son mécontentement mercredi soir. AFP

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le torchon brûle – encore et toujours. Mercredi soir, le coach des Red Devils, Erik ten Hag, a une nouvelle fois laissé son attaquant portugais sur le banc (MU a battu Tottenham 2-0). Pire: il ne lui pas offert la moindre minute de jeu, alors que «CR7» s’est échauffé de longues minutes. Le manager néerlandais lui a préféré Anthony Elanga et Christian Eriksen lors de ses deux derniers changements.

Du coup, Ronaldo est parti en vrille. Il a donc pris la direction des vestiaires avant même la fin du match.

Erik ten Hag n’a pas voulu épiloguer à ce sujet après la victoire mancunienne: «Je m’occuperai de ça demain, pas aujourd’hui. Il (Ronaldo) était là, je l’ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. Nous célébrons cette victoire et nous devons récupérer pour le déplacement à Chelsea, samedi.»

Mardi, à la veille de la réception de Tottenham, ten Hag avait déjà formulé une sorte d’avertissement à Ronaldo, qu’il avait sorti à la 79e minute du match contre Newcastle, dimanche. «Aucun joueur n'est content de sortir, je comprends cela, avait-il dit en conférence de presse. Je n'ai aucun problème avec Cristiano. Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain.»

MU va sanctionner Ronaldo

Du côté de la presse anglaise, ce nouveau coup de sang du Portugais n'est pas passé inaperçu. Le Manchester Evening News indique que son attitude a été jugée «inacceptable» par ten Hag. De son côté, The Sun indique que «Cristiano Ronaldo est prêt pour une confrontation avec Erik ten Hag, après avoir pris d'assaut le tunnel avant la fin de Man Utd – Tottenham».

Le média anglais indique qu'il n'est pas certain que le joueur soit resté dans le vestiaire après le match pour écouter le discours du coach. L'ancien défenseur anglais Danny Mills a, lui, taclé la star de 37 ans: «Je pense que c'est irrespectueux envers l'équipe, envers le manager et envers les fans.»

Les supporters, justement, n'en peuvent plus. «Ronaldo est une honte. 37 ans et il s'en va comme un enfant gâté», a-t-on pu lire. Un autre a déclaré: «Ronaldo devrait quitter Manchester United pour lui-même et son héritage». Les fans sont remontés. Et ils ne sont pas les seuls.

Selon El Larguero (une émission sportive espagnole), Manchester United va sanctionner CR7 pour son départ anticipé. Oui, le torchon brûle toujours entre «CR7» et son employeur!

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

