Éditorial - Le nouveau défi de Plateforme 10, dissiper le flou

Il en aura fallu du temps pour que le rêve devienne réalité. Et, au final, se révèle même plus beau qu’on l’imaginait au lendemain du refus populaire d’un Musée des beaux-arts à Bellerive. Il en a fallu de l’énergie pour doter la capitale vaudoise de ce pôle muséal ambitieux.

Avec la fin du chantier et la remise des clés du bâtiment où cohabiteront le Mudac et l’Élysée dès lundi, c’est l’achèvement de Plateforme 10 qui prend enfin corps.

Certes, l’entier du site ne sera pas terminé avant longtemps. Mais dès la semaine prochaine l’esprit initial du pôle, impulsé par Pascal Broulis et Anne-Catherine Lyon il y a dix ans, est réalisé: les équipes des musées de design et de la photographie vont se rapprocher physiquement de celles du MCBA. À ce jour, pourtant, rien n’est gagné.

Il y a quelque temps, avant l’arrivée d’un intendant en chef – nommé Patrick Gyger –, chaque musée s’est dépêché de préparer seul dans son coin sa nouvelle identité visuelle. Avec une foire des logos qui compliquera toute future communication cohérente, la tâche du superviseur en chef, dont la mission consiste à accorder le diapason, s’annonce maintenant difficile pour faire rayonner le pôle.

Mais aujourd’hui, avec le départ à la retraite imminent de Bernard Fibicher, ce sont les contours mêmes de la future direction des Beaux-Arts qui manquent aussi de définition. Cherche-t-on à attirer quelqu’un avec de l’expérience pour diriger le vaisseau amiral du site, ou plutôt une personnalité résiliente prête à laisser de côté son ego pour servir un organigramme peu clair?

Difficile de lire entre les lignes de l’annonce de recrutement parue récemment, alors que le succès de P10 ne se gagnera que sur l’artistique! Et c’est compter sans le départ à venir de la directrice du Mudac, Chantal Prod’Hom, d’ici à 2023.

Avoir mené jusqu’au bout l’ensemble du projet avec les équipes et les directions en place lors de la pose de la première pierre est tout à l’honneur des politiques, mais ne pas définir les obligations de chacun et laisser des cahiers des charges trop flous ne sont assurément pas un cadeau laissé au trouple et à leur chaperon.

Ce week-end, on fête le joyau architectural imaginé par le bureau portugais Aires Mateus. Un pôle muséal exceptionnel dans sa conceptualisation (et son financement), mais dont le pari reste encore à gagner auprès du public local et à l’international.

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme.

