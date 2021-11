Guide gastronomique – Le nouveau «Gault&Millau» choie les tables vaudoises Franck Pelux Promu de l’année, Jacques Allison Découverte, Mathieu Quetglas Sommelier de l’année, et quinze nouvelles tables dans le guide jaune. David Moginier

Franck Pelux, ici avec sa compagne, Sarah Benahmed, qui dirige le service, est Promu de l’année avec la Table du Palace, avec 17 points. Christian Brun/24 heures-A

«Il y a vraiment plein de beaux endroits dans le canton de Vaud», s’enthousiasme Knut Schwander, responsable romand du guide «Gault&Millau», dont l’édition 2022 sort ce lundi. On en veut pour preuve les trois prix spéciaux qui récompensent des tables vaudoises, en plus de l’arrivée de quinze nouvelles (ou renouvelées) adresses dans les pages.

Honneur, donc, au Promu de l’année, Franck Pelux. L’ancien finaliste de «Top Chef» 2017 en cuisine et sa compagne, Sarah Benahmed, en salle forment un duo attachant à la Table du Lausanne Palace, qu’ils ont reprise en 2020. Après avoir obtenu d’entrée 16 points et le titre de Découverte de l’année 2021, le Bourguignon, 33 ans, est gratifié d’un point supplémentaire et d’un nouveau prix.