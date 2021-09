Retour de 007 au cinéma – Le nouveau James Bond déconstruit le mythe et reste un grand spectacle Pour la 25e fois, le célèbre agent secret reprend du service et repart en mission dans un film volontiers désenchanté et graphiquement novateur. Pascal Gavillet

Georges Cabrera

La mythologie James Bond. Ses gadgets, ses explosions et poursuites, ses James Bond girls plus ou moins méchantes, ses méchants pas du tout gentils, ses voitures de luxe, son bureau central, avec ses personnages aussi emblématiques qu’inamovibles – M et Q, pour ne citer qu’eux –, son flegme, son invincibilité et sa capacité à survoler le monde au sens littéral du terme, c’est-à-dire de se réveiller à Londres avant d’intercepter un obus à Tokyo et de déjouer une autre attaque à Dubaï.

Tout cela et plus encore a constitué une sorte de panoplie évolutive qui, des romans aux films, ne cesse d’entretenir le culte autour du personnage, superhéros à visage humain traversant un monde à peine décalé du nôtre, ce qui est palpable dans des intrigues avares en références à la société réelle.