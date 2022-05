Route du col du Mollendruz – «Le nouveau marquage permet de rouler encore plus vite» Ce week-end, les motards n’ont pas renoncé à s’éclater après la mise en place d’un marquage qui leur est spécialement destiné. Joel Espi

Le nouveau marquage encourage les motards à tenir leurs roues loin de la ligne de démarcation médiane. DR

C’est à moto que nous prenons la direction du Mollendruz, dimanche en début d’après-midi. Le fameux col est depuis plusieurs années la Mecque des passionnés de moteur, et voit défiler durant les week-ends de beau temps des centaines de Harley, motos de course et autres voitures rabaissées. Inauguré vendredi, un nouveau marquage oblige les motards à prendre leurs virages «dans les clous». Ces lignes perpendiculaires au marquage séparant les deux côtés de la route, obligeant les motards à s’en éloigner, a suscité l’ire de la communauté sur les réseaux sociaux.