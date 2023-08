Conseil communal de Lausanne – Le nouveau président se dresse contre la «culture du clash» Le PLR Matthieu Carrel succède à Magali Crausaz Mottier au perchoir de la capitale. Il entend «garantir la qualité des débats» durant l’année 2023-2024. Lise Bourgeois

Conseiller communal PLR et avocat, Matthieu Carrel est le nouveau président du Conseil communal. À ce poste, il entend inciter les gens à s’apprécier et à nouer des compromis. PATRICK MARTIN

C’est un personnage déjà bien connu du monde politique lausannois qui accède au perchoir du Conseil communal. Après l’indépendante de gauche Magali Crausaz Mottier, le PLR Matthieu Carrel, 38 ans, a été élu en juin à la fonction de premier citoyen. Il fait partie des ténors de l’hémicycle; non qu’il parle fort, mais parce que ses interventions sont documentées et toujours attendues.

Minoritaire au sein du corps délibérant largement dominé par la gauche, il fait partie des opposants de la droite modérés, dans la tradition du PLR.

Entré au cours de la législature, en 2012, il dit chérir ce Conseil: «J’aime aussi beaucoup la ville de Lausanne. Il était donc assez logique de m’impliquer non seulement sur le plan politique au nom de mes idées, mais aussi dans le fonctionnement même de l’institution.»

Préavis importants

Cette année, l’élu PLR s’attend notamment à des préavis importants sur la réfection des écoles et l’assainissement de l’ensemble des immeubles de la Ville: «Ce sera très discuté. Or, j’aimerais garantir la qualité des débats.» Depuis quelques années, il constate un risque accru de durcissement. «On voit, poursuit-il, que des thèmes qui n’étaient pas clivants deviennent davantage politisés, comme la rénovation de l’espace public ou certaines constructions.» Matthieu Carrel n’y voit pas un mal en soi: «Mais nous ne devons pas arriver à une sorte de culture du clash.»

Le nouveau président veut ainsi s’assurer que les gens «discutent entre eux et sachent s’apprécier, tout en gardant une capacité de compromis». Il compte notamment cultiver le dialogue avec les groupes (il a été chef de groupe pendant cinq ans): «En les réunissant, on peut parvenir à aplanir certaines difficultés. Il y a parfois des mécompréhensions qui entraînent des réactions virulentes, sur des questions organisationnelles souvent.»

Pacifiste?

Le politicien n’est pourtant pas toujours un pacifiste exemplaire. Bien présent sur les réseaux, il lui arrive d’écrire haut et fort, comme lorsqu’il fustige «le goût immodéré des médias pour le traitement anxiogène de l’actualité» au sujet d’une alerte canicule rapportée dans un tweet «halluciné» de la RTS.

Il se défend pourtant d’en faire une tribune: «Les réseaux sociaux ont cette immédiateté où l’on aime se prendre au jeu; il n’y a pas là de stratégie pour me profiler. En tant que président, il ne sera absolument pas possible d’en faire autant sur les sujets lausannois. Je ferai attention à ne pas me polariser moi-même.»

Souvent, les élus qui prennent la responsabilité de cette fonction de président ont un agenda. Le conseiller communal ne nie pas qu’il «s’intéresse à évoluer politiquement». Aujourd’hui candidat au Conseil national, il sourit cependant en parlant de cette ambition immédiate qui reste «tempérée par la raison», selon la formule de Lionel Jospin utilisée en 2002 lors d’une interview.

«Poste intéressant»

Peut-être briguera-t-il un siège de député en 2027. Ancien chef du groupe juridique à la direction du territoire de l’État, il n’a jamais pu se porter candidat, même s’il était intéressé: «En tant que cadre à l’Administration cantonale, ce n’était pas possible, parce que je travaillais dans des sujets très politiques.» Mais Matthieu Carrel a quitté l’État il y a un an pour s’installer comme avocat avec quatre associées et associés.

Et avant les cantonales de 2027, il y a les communales de 2026. Il se chuchote désormais qu’il s’intéresse à la Municipalité de Lausanne: «Il est trop tôt pour le dire, d’autant que j’ai une nouvelle activité professionnelle, réagit-il. Mais nous y réfléchissons forcément dans le parti. La Municipalité de Lausanne, cela fait partie des postes intéressants.»

