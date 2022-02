Centre Coop à Rolle – Le nouveau quartier s’est fait désirer, mais il est prêt à éclore Avec près de deux ans de retard sur le délai initialement annoncé, le chantier du centre-ville rollois est à bout touchant. Marine Dupasquier

La dynamique du centre-ville rollois sera amenée à être transformée ces prochaines années. Une fois le complexe terminé, la Commune pourra entreprendre des travaux alentour, notamment sur la rue du Temple et au sein du parc Veyrassat. PATRICK MARTIN/24HEURES

Dissimulé derrière les échafaudages, on peine encore à imaginer quel sera le futur visage du centre-ville de Rolle. Pourtant, l’inauguration des bâtiments et l’arrivée des futurs habitants du quartier Buttes-Jardins sont imminentes. «Les nouveaux locataires emménageront à partir de début juin», détaille Implenia Suisse, qui a mené les travaux entamés en 2018 et s’apprête à procéder au contrôle qualité des appartements. «L’agence immobilière a commencé à organiser des visites pour toute personne intéressée depuis février.»