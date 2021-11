Éditorial - Le nouveau seuil d’exigence de la Nati

Si cela se trouve, ce lundi banal et gris ne sera rien de plus qu’un lundi d’automne. En fin de soirée, pour tromper l’ennui, il y aura bien, peut-être, quelques klaxons clairsemés, presque timides, pour accompagner la qualification de l’équipe de Suisse de football au Mondial 2022. Une joie en sourdine, convenue.

La Suisse n’en est pas encore là. C’est effectivement ce lundi soir qu’elle sera fixée sur son sort, qu’elle saura si elle est directement qualifiée ou si elle doit passer par deux matches de barrage, mais la fiction rejoint la réalité sur un point: la banalisation de l’accomplissement.

Une Suisse présente pour la cinquième fois de suite en phase finale d’un Mondial? Normal. Une Suisse qui, à la veille du dernier match des éliminatoires, est à égalité de points avec l’Italie championne d’Europe et sans avoir perdu contre elle? Normal. Une Suisse qui gagne? Normal. Il faut désormais qu’elle élimine une France championne du monde, comme cet été à l’Euro, pour que le caractère extraordinaire du moment échappe à toute normalité.

«L’exceptionnel qui devient la norme, c’est la rançon du succès. »

En réalité, si tout cela contient toujours une part d’exceptionnel, cela confère, par élévation, un nouveau statut à la sélection helvétique. Au baromètre des enthousiasmes, la Suisse d’aujourd’hui ne se satisfait plus de demi-joies. Depuis le début du XXIe siècle, elle voit ses résultats hisser le niveau d’exigence et c’est à ces nouvelles altitudes-là qu’elle doit désormais évoluer, toujours.

Ce lundi soir, après avoir tenu la dragée haute à l’Italie, elle doit littéralement écraser la Bulgarie. Il lui manque désormais sept titulaires en puissance? En cas d’échec, cela n’apparaîtrait même pas dans la colonne des circonstances atténuantes.

L’exceptionnel qui devient la norme, c’est la rançon du succès. À l’aube de ce lundi d’automne, on ne sait pas encore si la Suisse participera au Mondial au Qatar, dans un an. On sait seulement que si ce n’est pas le cas, cela sera vécu comme une douleur crépusculaire. Parce que si la Suisse a obtenu un nouveau statut, elle a les devoirs qui vont avec.

