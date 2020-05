Médias – Le nouveau site de «24 heures» 24heures.ch change de look et s’adapte aux nouvelles tendances digitales, plus proches du lecteur, plus «Mobile». Claude Ansermoz Rédacteur en chef

Notre nouveau site s’adapte à toutes les tailles d’écran. Tamedia

Chère lectrice, cher lecteur,

En janvier, nous avons testé notre nouvelle mise en page numérique, nous avons été satisfaits de vos nombreux commentaires positifs et nous avons pris en compte les suggestions d’amélioration. Nous sommes maintenant prêts : bienvenue sur le nouveau site web de 24 heures.

Bien sûr, le journalisme reste au centre de l’attention. Avec des reportages, des enquêtes, des interviews, des analyses. Avec une attention marquée pour ce qui se passe dans notre canton. Sans oublier la Suisse et le monde. Toutefois, le nouveau site est plus moderne, plus élégant, plus agile. Mettant les éléments forts de la journée au cœur de sa présentation.

Nous avons mis au point des améliorations fonctionnelles : Les temps de chargement sont plus rapides, les recherches sont plus puissantes. La page s’adapte également automatiquement à la taille de votre écran.

Plus d’interaction

Nous avons également misé sur plus d’interaction pour les commentaires. Désormais, tout lecteur qui s’inscrit peut participer à la discussion. Nous espérons que cela renforcera encore la culture du débat au sein de ce qui est d’abord votre journal.

Nos applications pour iPhone et Android auront un nouveau design cet été, mais elles affichent déjà tout le contenu que vous pouvez trouver sur notre site web. Nous recommandons aux utilisateurs de toujours installer la dernière version afin de garantir un fonctionnement adéquat.

Nous continuerons à développer le site et vous pouvez nous aider dans ce sens. Veuillez signaler toute erreur ou suggestion à community-feedback@tamedia.ch. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.