Le nouveau site de sexe tarifé trouve son public

Sept mois après son lancement, le site romand Call Me To Play totalise 250 profils actifs de travailleuses et travailleurs du sexe. L’initiative, financée notamment par l’Office de la santé publique, émane des deux associations de défense des prostituées: Fleur de Pavé (à Lausanne) et Aspasie (à Genève). La plateforme permet de poster ses annonces érotiques gratuitement. Elle diffuse en parallèle des messages de prévention destinés aux professionnelles comme aux clients (recommandations de bonnes pratiques, ficelles du métier, contacts d’urgence, maladies sexuellement transmissibles…).

«Elles sont contentes»

«Il y a une dizaine de nouvelles inscriptions par jour en moyenne, indique Pénélope Giacardy, coordinatrice d’Aspasie. Nous sommes très satisfaits. Les escortes nous disent qu’elles sont contentes, qu’elles reçoivent des appels dès qu’elles postent leur profil.»

Quant aux clients, ils sont 300 en moyenne à se rendre tous les jours sur le site pour consulter les annonces. «Soit quelque 10'000 par mois et 106'000 depuis le lancement du site, indique Pénélope Giacardy. On observe que 50% des clients reviennent. C’est un signal positif.» Des pics de fréquentation sont récurrents, notamment à l’approche du week-end.

Quelles sont les tendances en matière de sexe tarifé? «Trop tôt pour le dire. Nous allons mettre en place une étude à ce sujet.»

En lançant ce site, les associations espéraient atteindre des prostituées qu’elles voient peu et pour cause: elles n’exercent ni dans la rue ni dans les salons mais uniquement via internet. Une population particulièrement vulnérable puisque invisible et isolée. Mission accomplie, selon Pénélope Giacardy. «Beaucoup de femmes nous contactent. On propose à toutes les personnes, quand elles s’inscrivent, des informations sur la prévention. Si elles le souhaitent, nous les contactons par mail ou téléphone ou nous les rencontrons.»

«Ce site est un nouvel outil qui fait ses preuves, acquiesce Sandrine Devillers, chargée de communication de l’association Fleur de Pavé. Très rapidement, nous avons pu entrer en contact avec des travailleurs et travailleuses du sexe qui ne venaient pas à nous, a priori. Nous avons aussi eu des contacts avec des femmes travaillant en salon, ce qui nous a permis de les rencontrer et de faire de la prévention, ou de les aider pour des problèmes administratifs et personnels.»

Petit bémol pour le forum dédié aux clients, qui démarre très timidement.

Bientôt dans toute la Suisse

Call Me To Play voit plus grand; il couvrira dès 2020 l’ensemble du territoire suisse, en collaboration avec les associations des différents cantons.

Le site va aussi offrir aux travailleuses du sexe les services de photographes affiliés. «Ils leur proposeront un prix préférentiel, explique Pénélope Giacardy. Les tarifs en la matière sont parfois exorbitants.» Sandrine Devillers annonce des «photos de qualité professionnelles prises avec empathie et respect. Les personnes qui voudront recourir à ce service pourront le faire en toute confiance.» Le client, lui, aura la garantie de l’authenticité des clichés. (24 heures)