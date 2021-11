Omicron dans le sport – Le nouveau variant fait planer l’incertitude Le monde du sport scrute avec inquiétude l’arrivée du nouveau variant, qui a fait une première victime: les Universiades de Lucerne. Pierre-Alain Schlosser

Les Universiades d’hiver prévues à Lucerne du 11 au 21 décembre n’auront pas lieu. La décision, tombée lundi, a été prise en raison des incertitudes liées aux voyages. Le variant Omicron a ainsi fait une première victime dans le monde sportif suisse. «Cette situation me fait un peu peur car les Universiades d’été en Chine sont un de mes objectifs en 2022, s’inquiète la sprinteuse Melissa Gutschmidt, médaillée aux derniers championnats du monde M20 à Nairobi. Il y a beaucoup de compétitions prévues l’an prochain. Nous n’avons pas d’autre choix que de rester calme et continuer à s’entraîner normalement. Mais c’est vrai qu’on est un peu plus attentif aux informations. D’autant plus que nos prochaines échéances vont arriver en janvier.»