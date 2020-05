Tourisme et coronavirus – Le nouveau visage de l’hôtellerie vaudoise Pour rassurer la clientèle, les établissements réinventent leurs espaces pour que personne ne se croise et mettent en place une foule de nouvelles procédures sanitaires et techniques. Catherine Cochard

L'hôtel Royal Savoy à Lausanne utilise un nouveau système de nébulisation qui vient du milieu hospitalier pour désinfecter ses chambres. Florian Cella

Le visage de l’accueil et de l’hospitalité sera transfiguré, cet été. Plus distants et souvent masqués, les hôteliers vont se plier en quatre pour éviter les contacts entre employés et clients, mais aussi parmi les hôtes. Au risque de paraître moins chaleureux mais pour rassurer une clientèle volatile et tentée, plus que jamais, de préférer l’intimité d’une maison de location aux inconnus faisant la queue devant le buffet du petit-déjeuner.