Grand Conseil vaudois – Le nouvel horaire CFF fâche aussi les députés Après la mobilisation de plusieurs villes romandes, le parlement vaudois fait également part de son profond mécontentement. Simone Honegger

Plusieurs villes romandes, dont Yverdon, s’insurgent contre le nouvel horaire des CFF présenté vendredi dernier. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Le week-end n’aura pas suffi à digérer les annonces de vendredi concernant le nouvel horaire des CFF pour 2025. Ce mardi au Grand Conseil, l’incompréhension régnait toujours, ce qui a conduit au vote de deux résolutions. La première concerne le sort de la ligne du pied du Jura, puisque le train direct entre Bienne et Genève via Yverdon et Morges sera temporairement supprimé. Différentes villes de Suisse romande concernées ont d’ores et déjà demandé aux autorités fédérales de revoir leur copie.