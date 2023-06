Transports publics – Le nouvel horaire CFF fait aussi bondir les élus d’Yverdon Le Conseil communal a adopté une résolution pour encourager sa municipalité à se battre contre la suppression de la ligne directe entre Bienne et Genève. Frédéric Ravussin

Pour se rendre à Genève, les usagers de la ligne du Pied-du-Jura devront changer de train à Renens. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

«Brutale et disproportionnée»: c’est ainsi que les cinq chefs de groupe du Conseil communal d’Yverdon qualifient la décision unilatérale des CFF de supprimer pour de nombreuses années presque toutes les liaisons directes entre Bienne et Genève-Aéroport via Neuchâtel et Yverdon, dès décembre. «L’affaire» qui a éclaté début mai lors de l’assemblée générale de OuestRail a cette fois-ci agité l’organe délibérant du chef-lieu nord-vaudois.

À l’unanimité, ses membres ont validé jeudi une résolution demandant à la Municipalité de tout faire pour que les villes de l’arc jurassien et la mobilité douce soient moins lésées. «Couplée avec les annonces d’augmentation des prix, cette décision constitue un cocktail au goût amer à même de convaincre les pendulaires de conserver leur voiture, voire d’y retourner. Et tout ça à l’heure des routes congestionnées et de l’urgence climatique», a expliqué le socialiste Julien Wicki.

Une question politique

Interpellée à ce propos, la municipale Brenda Tuosto a confirmé que les villes n’avaient pas été consultées en amont et qu’aucune alternative ne leur avait été proposée par l’ex-régie fédérale ou l’Office fédéral des transports. «La Ville a fait tout ce qu’elle pouvait dans les délais dont elle disposait», a-t-elle affirmé en demandant aux conseillers communaux de solliciter leurs parlementaires.

La question est bien politique, selon elle et les représentants des autres villes touchées. «La ligne du pied du Jura fait les frais d’une volonté de ne pas causer de désagréments aux nœuds ferroviaires alémaniques.»

«Il serait bien d’au moins ne pas devoir changer de quai à Renens, mais seulement de voie.» Pierre-André Michoud, chef de groupe des Vert’libéraux

Avec le soutien de parlementaires fédéraux de tous bords, le Réseau des villes de l’arc jurassien espère obtenir au moins une réduction de la durée «inacceptable» (dix ans) des désagréments causés. Et davantage de courses directes, que l’horaire 2025 prévoit au nombre de huit (en tout, dans les deux sens). «Il serait également bien d’obtenir au moins de ne pas devoir changer de quai pour le transbordement à Renens, mais seulement de voie», a relevé le Vert’libéral Pierre-André Michoud.

