Projet à 530’000 francs – Le nouvel orgue du temple de Gland se distingue par son originalité Organiste titulaire, Tommaso Mazzoletti dévoile les caractéristiques de cet instrument en cours de montage par des artisans venus du Piémont. Yves Merz

Tommaso Mazzoletti, organiste titulaire au temple de Gland, jouera sur la console électronique à trois claviers, reliée à l’orgue par fibre optique, qui permet de commander à distance les changements de jeux. Jean-Paul Guinnard/24HEURES

La paroisse de Gland-Vich-Coinsins a décidé de rénover l’orgue du temple Saint-Paul, inauguré en 1968, alors que Gland dépassait tout juste les 2000 habitants. Vieillot, l’instrument a deux points faibles: il a été conçu uniquement pour la musique baroque, et l’organiste joue sur la galerie, caché du public. Porté par l’Association Orgues en Jeux La Côte, le projet, évalué à 530’000 francs, consiste à transformer l’instrument actuel en lui ajoutant 28 jeux de tuyaux. Les travaux de montage, étalés sur trois semaines, sont en cours.

«Avec ces deux orgues en un, on pourra jouer tous les répertoires.» Tommaso Mazzoletti, organiste titulaire au temple de Gland

Tommaso Mazzoletti, organiste titulaire et président d’Orgues en Jeux, explique qu’au final il y aura deux orgues en un. L’ancien, qui sera entièrement démonté, rénové, remonté et réaccordé. Et le nouveau, avec ses 1500 tuyaux livrés par la manufacture d’orgues italienne Brondino Vegezzi-Bossi, une des plus anciennes d’Europe, fondée en 1550. «L’un est baroque, l’autre symphonique. Avec les deux, on pourra jouer tous les répertoires, baroque, romantique, classique ou jazz», se réjouit ce talentueux musicien.

Pour les paroissiens et le public assistant aux concerts, la grande nouveauté sera la présence de l’organiste dans la salle, désormais bien visible derrière une console électronique à trois claviers, reliée à l’orgue par fibre optique, qui permet de commander les changements de jeux à distance. «À ma connaissance, dans le canton de Vaud, il n’y a que la cathédrale de Lausanne qui possède un même dispositif», précise Tommaso Mazzoletti.

Des trompettes en chamade

L’instrument aura également le privilège d’être équipé de jeux créés par le grand-père facteur d’orgue de la famille Vegezzi-Bossi, jeux qui reproduisent les sons d’un chœur de violons et de cloches tubulaires. Enfin, l’originalité du nouvel orgue se remarquera à sa série de trompettes en chamade, qui seront installées à l’horizontale, comme jaillissant de l’instrument.

Après le montage, l’orgue aura trois mois pour s’adapter à son environnement, au cours desquels Tommaso Mazzoletti procédera aux réglages fins des sonorités, en collaboration avec d’autres organistes invités. Le concert d’inauguration est prévu dans une année, le samedi 20 novembre 2021. Et ce n’est que le lendemain matin que les paroissiens profiteront pour la première fois du nouvel orgue pendant le culte. Par la suite, des concerts, enregistrements et cours de haut niveau seront organisés au temple de Gland.