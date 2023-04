Le débat sur le nucléaire est relancé en Suisse. Et pour cause principale: la prise de conscience que sans cette technologie, notre approvisionnement énergétique serait mis à mal.

Une initiative populaire (Stop au black-out) a été lancée afin d’autoriser la production de toute énergie respectueuse du climat. L’engouement populaire à signer cette initiative démontre que ce débat est le reflet d’une véritable préoccupation. Ce qui est confirmé par un récent sondage réalisé par l’Institut Sotomo. Fait marquant: ce sont en particulier les jeunes (60%) qui sont opposés à la fermeture de centrales nucléaires.

«Il est essentiel d’avoir une vision globale en termes de production d’énergie.»

Le nucléaire a deux atouts principaux: il n’émet pas de CO 2 et produit de l’énergie en grosse quantité et de manière continue. Tandis que l’éolien et le solaire ont une production intermittente, le nucléaire produit de l’énergie en quantité stable et élevée. Aussi cette source d’énergie apparaît-elle comme la seule solution pour sortir définitivement des énergies fossiles.

Loin de nous l’idée d’opposer les trois modes de production précités. Il convient évidemment de les considérer comme un ensemble de solutions permettant d’assurer un approvisionnement énergétique. Dans une volonté de répondre à nos objectifs climatiques, il est essentiel d’avoir une vision globale en termes de production d’énergie. Cela doit s’interpréter avec les notions indispensables de respect de l’environnement et de stabilité financière.

La question des déchets suscite des interrogations. Il convient de répondre que les nouvelles technologies prometteuses sont encourageantes. La Finlande a réglé cette question avec une approche pragmatique. Faisons-en de même!

Le fait que les jeunes sont particulièrement enclins au nucléaire ne m’étonne pas. L’approvisionnement et la transition énergétiques concernent directement notre futur. Au même titre qu’avec les questions liées aux retraites, nous souhaitons des solutions pragmatiques et concrètes pour un avenir serein et de réelles perspectives sur le long terme.

Faire confiance

Nous ne demandons pas à la population, avec l’initiative Stop au black-out, de rétropédaler. Nous demandons, dans un contexte qui a évolué, de faire confiance aux nouvelles technologies qui permettent d’exploiter l’énergie nucléaire en toute sécurité.

Un approvisionnement en énergie sûr est primordial. Sans électricité, faut-il le rappeler, plus rien ne fonctionne: plus d’approvisionnement en eau, plus de chauffage, plus d’alimentation, mise à mal du système de santé, plus de paiements, plus de transports privés et publics… bref, rien ne fonctionne sans électricité.

De plus, permettre à la Suisse de produire de l’énergie nucléaire assurerait un approvisionnement énergétique propre et autonome. En somme, une véritable transition énergétique ambitieuse et nécessaire ne peut se réaliser sans le nucléaire.

Pauline Blanc Afficher plus Présidente des Jeunes PLR vaudois

