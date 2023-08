Festival à Yverdon – Le Numerik Games augmente son débit L’événement pluridisciplinaire déménage près de la gare et gagne une soirée de concerts gratuits. Sa programmation musicale a été renforcée.

Fabien Lapierre

Moment d’émerveillement récurrent au Numerik Games, le mapping vidéo prendra cette année la forme d’un concours pour de huit jeunes artistes sur la façade du théâtre Benno Besson, en lieu et place de celle de l’Hôtel de Ville, comme ici en 2021. FLORIAN CELLA/24 HEURES

Il continue son développement. Né de l’esprit prolifique du directeur de la Maison d’Ailleurs, Marc Atallah, le Numerik Games Festival est en cours de chargement pour une 8e édition à Yverdon. Le code source qui a fait le succès de l’événement, à savoir proposer toute une palette de divertissements imprégnés de numérique, reste inchangé et se déclinera en une cinquantaine de spectacles, performances, concerts ou ateliers du 24 au 27 août.

Par contre, le rendez-vous migre une nouvelle fois dans la Cité thermale avec la mise à jour 2023. Après une version 1.0 sur la place Pestalozzi en 2016, la mouture 2.0 installait en 2018 ses quartiers dans le cœur scientifique et technologique qu’est Y-Parc, avant de retrouver en pleine pandémie le centre historique en 2021. Mais la Ville souhaitait un autre lieu, et la privatisation d’une grande partie de la place Pestalozzi l’an passé avait heurté certains Yverdonnois.

Fahrenheit 451, brûlant d’actualité Alfons Reiter Point d’effets numériques dans cette adaptation scénique du roman culte de Ray Bradbury (1953), une création de la compagnie yverdonnoise des arTpenteurs. Cette dystopie inflammable décrit une société capitaliste où la démocratie a échoué, imposant le contrôle de la pensée et noyant sa population dans la consommation, tandis que les livres sont brûlés. «Nous vivons une époque où les idées ont tendance à se résumer avec l’accélération de l’information. On n’arrive plus à avoir d’avis divergeant. Ce sont les prémices de l’incommunication», compare le metteur en scène Laurent Annoni. Sous le chapiteau, la scénographie se disloquera en même temps que les convictions du pompier pyromane. Le village des arTpenteurs offrira un atelier de cirque nicaraguayen, un petit orchestre forain et une médiation culturelle. FLA

«C’était compliqué de travailler dans l’hypercentre, car le festival était éclaté entre la cour du château, la place et le théâtre», admet le directeur. La version 4.0 investit donc un nouveau terrain de jeu, jusque-là surtout réservé aux forains: entre l’un des deux parkings de la place d'Armes et le théâtre Benno Besson. «Ce périmètre unique permet de créer une communauté. Connecter les gens me tient à cœur», souligne Marc Atallah. L’organisateur met en avant l’ancrage près de la gare, favorisant la mobilité douce.

Un festival rentable

Le festival pluridisciplinaire gagne en ampleur, avec deux concerts gratuits lors de la soirée d’ouverture du jeudi, tandis que l’après-midi du vendredi s’ouvre à 700 écoliers et gymnasiens. La jeune pousse de l’électro française Fakear fait la tête d’affiche d’une programmation musicale renforcée, tout comme l’équipe d’organisation. Avec la hausse des cachets des artistes, le budget s’est étoffé pour avoisiner les 900’000 francs, soit le double de celui des débuts.

Fort de plus de 10’000 spectateurs payants, avec cette année un système sans monnaie, avec bracelet rechargeable, le rendez-vous peut se targuer d’être devenu l’un des événements culturels phares à Yverdon, rayonnant dans tout le Canton (83% de ses visiteurs), et bénéficiant pour la cinquième fois de l’aura du conseiller fédéral Berset dans son public. Son créateur a d’ailleurs fait évaluer la performance économique du festival, via une étude de marché menée par la HEIG-VD, partenaire de la manifestation.

Un band robotique très rock’n’roll Kolja Kugler Cette performance urbaine exécutée par un duo de robots géants, assistés d’oiseaux chanteurs, en étonnera plus d’un. One Love Machine Band met en scène un groupe de rock tout en métal, fait de bric et de broc. L’artiste berlinois Kolja Kubler les bricole depuis une vingtaine d’années. Une mécanique bien huilée durant les trente minutes que dure le concert, alors que le bassiste et le batteur multiplient les headbangs? Pas forcément. «Les robots tombent par moments en panne et l’artiste doit intervenir pour les ressouder et les réparer», explique Marc Atallah. La musique produite est aussi subtile que les créatures pneumatiques qui la jouent. Ces anthropoïdes avaient déjà fait un passage remarqué par Yverdon en 2015, pour le vernissage de l’exposition «Portrait-robot» à la Maison d’Ailleurs. FLA

Elle relève notamment la rentabilité du Numerik Games pour la région du Nord vaudois, qui investit 447’000 francs dans la manifestation et se voit créditer de 493’000 francs en retour, tout en soulignant que 76% des dépenses profitent au tissu économique vaudois. On peut y ajouter une quinzaine de milliers de francs d’impôts, et l’équivalent d’une campagne pub à 125’000 francs si l’on calcule l’exposition médiatique pour la Ville d’Yverdon. Et d’en conclure, à destination des financeurs, que «la subvention communale (ndlr: de 120’000 francs) est couverte» et que «la contribution cantonale (ndlr: de 150’000 francs) ne représente pas une somme excessive».

Amateur de jeux vidéo (surtout «Elden Ring»), Marc Atallah leur réserve une bonne place, notamment aux serious games des étudiants de l’UNIL et de la HEIG-VD dans le Scientifik lab. On pourra aussi s’essayer au rétrogaming, jeux d’arcade, participer à un tournoi de «Street Fighter 6» ou bricoler des robots. Bref, de quoi marquer l’imaginaire de toute une jeune génération – 36% des festivaliers ont moins de 16 ans – de digital natives pour qui le numérique est une évidence.

