L’invité - Le numérique à l’école pour prévenir la désinformation

Avec un accès illimité à internet, les enfants sont plus rapidement au contact de l’information et en consomment en plus grande quantité, pour le meilleur et pour le pire.

C’est en substance ce qu’explique l’historien Nikola Stosic dans le dernier numéro de «Tangram», le magazine de la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Difficile de lui donner tort sur ce point. Cette démocratisation de la connaissance est évidemment réjouissante et prolonge en quelque sorte l’esprit du Siècle des Lumières, durant lequel Diderot et d’Alembert permirent à un plus grand nombre de personnes d’accéder au savoir au travers de leur «Encyclopédie».

«L’accès à l’information est indissociable de l’accès à la désinformation.»

Malheureusement, si elle comporte bon nombre d’aspects positifs, cette surexposition aux médias a également, comme beaucoup d’évolutions, un revers bien plus sombre. En effet, une personne ayant un accès facilité aux faits scientifiquement établis sera aussi plus aisément au contact de faits alternatifs. L’accès à l’information est donc présentement indissociable de l’accès à la désinformation.

Ce constat est particulièrement valable pour les enfants en âge de scolarité obligatoire, dans la mesure où ils et elles s’informent beaucoup sur les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat ou encore TikTok. Les contenus, parfois douteux et dont la source est dans certains cas peu identifiable, leur sont proposés selon un système perfide d’algorithmes.

Ainsi, un jeune qui cliquerait maladroitement ou à dessein sur un article empreint de faits contestables se retrouverait ensuite plus fréquemment en lien avec d’autres articles tout aussi problématiques. Un cercle vicieux duquel il pourrait être compliqué de sortir sans éclairage extérieur. Et c’est précisément là que l’école, par le biais de son volet sur le numérique, peut servir d’appui aux élèves.

Numérisation en marche

Que l’on soit ou non d’accord avec la numérisation de l’école, elle est en marche, suivant l’évolution de la société. Si certains aspects de la mise en œuvre de l’éducation numérique au sein de l’école vaudoise sont critiquables, notamment en termes de durabilité, il n’en reste pas moins que le dernier volet du projet numérique dans les classes du canton est particulièrement intéressant. Effectivement, d’après le département, il doit permettre aux élèves de «connaître les éléments de citoyenneté numérique et d’appréhension des médias pour agir et interagir de manière critique et responsable».

Comprenons ainsi qu’il donnera aux élèves les bases pour, entre autres, identifier une source fiable sur internet et séparer le bon grain informatif de l’ivraie conspirationniste. Du moins, c’est ce que nous pouvons espérer, de façon que notre relève puisse se forger un esprit critique et adopter les postures idéologiques qu’elle désire, mais en s’appuyant toujours rigoureusement sur des faits attestés et des sources sérieuses.

Yannick Maury Afficher plus Enseignant, vice-président des Verts du district de Morges

