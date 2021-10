Football – Le onze de la Suisse contre la Lituanie Pas de surprise. Murat Yakin a remplacé poste pour poste Akanji (blessé), Mbabu (blessé) et Zakaria (suspendu), par Schär, Widmer et Sow. Daniel Visentini Vilnius

Mardi soir face à la Lituanie, Silvan Widmer (devant) va remplacer Kevin Mbabu, blessé AFP

Privé de trois des titulaires de samedi soir, lors de la victoire 2-0 de la Suisse sur l’Irlande du Nord, à Genève, Murat Yakin a lancé les trois hommes attendus pour les remplacer. En défense, Schär fait son retour à la place d’Akanji (blessé), Widmer remplace Mbabu (touché aussi) et, au milieu, Sow prend la place de Zakaria (suspendu).

Pour l’organisation tactique, pas de changement par rapport à samedi. Yakin a bien vu que son équipe était à l’aise avec une orientation qui lui permet de trouver des solutions dans le camp adverse, il reconduit le 4-2-3-1, avec Shaqiri en électron libre, derrière la pointe, Breel Embolo.

Embolo, six ans plus tard

Embolo? Il y a six ans, lors du Lituanie - Suisse du 14 juin 2015, il jouait ici, à Vilnius, son premier match officiel (après deux amicaux) comptant pour les éliminatoires du Mondial 2016. Entré à la 81e minute, le jeune Breel (18 ans alors), avait été l’auteur de la passe décisive pour Shaqiri à la 84e minute. C’était le but de la victoire 2-1, la Suisse avait été menée 1-0 par les Lituaniens.

Six ans plus tard, Embolo et Shaqiri sont toujours là, associés devant pour forcer la décision. On verra ce que cela va donner. Coup d’envoi à 20h45 heure suisse.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.