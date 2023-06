Votation fédérale – Le oui à la loi climat rappelle l’urgence d’autres réformes Les Suisses ont accepté les milliards de Berne pour remplacer les chauffages à énergie fossile. Mais la question de l’approvisionnement reste criante. Florent Quiquerez - Berne

Les partisans de la loi sur le climat célèbrent leur victoire, ce dimanche à Berne. Plus de 59% des votants ont glissé un oui dans l’urne. Keystone