Sport pour nous – Le padel, la nouvelle coqueluche des centres sportifs Extrêmement populaire en Espagne, le padel se présente comme un sport amusant et accessible à tous. Guide de jeu. Rebecca Garcia

Sélectionnées pour les Jeux européens qui ont lieu en Pologne, Gaëlle et Lucie Rey se placent comme des ambassadrices du padel. Nicolas Righetti

Qui parvient encore à résister à la folie du padel? «C’est addictif», rigole Gaëlle Rey, qui s’est essayée à ce sport il y a près de trois ans. La Genevoise de 28 ans y a pris goût, si bien qu’elle a troqué sa raquette de tennis pour celle – plus petite – de padel. L’aînée de 31 ans, Lucie, avait déjà franchi le pas six mois plus tôt.