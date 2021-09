Festival de rock à Morges – Le Paillote prend ses aises pour son retour sur scène Après une année blanche en raison de la pandémie, le festival voit son site doubler de volume. Avec une formule 100% gratuite qui fait la fierté des organisateurs. Lucas Philippoz

Le Paillote Festival fait la part belle à «la musique qui envoie» et aux groupes suisses qui trouvent à Morges une scène plantée dans un décor idyllique pour s’y produire. Raoul Perez – Paillote Festival

Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le Paillote revient cette année pour sa 13e édition, du 16 au 19 septembre. De quoi réjouir les amateurs de rock, qui sont quelque 4000 par soir à se presser au parc de l’Indépendance chaque année.

«Ce qui fait notre succès, c’est cette équipe soudée dont le noyau est quasi inchangé depuis le début», se félicite René Müller, président de la manifestation 100% gratuite. «On se connaît, on se serre les coudes et on peut franchir n’importe quel obstacle ensemble.» Cette année, le comité a du coup décidé de prendre les choses comme elles venaient. «Annuler une deuxième fois de suite aurait été déprimant, confie le président. Mais on savait que le risque planerait au-dessus de nos têtes jusqu’au dernier moment.»

Surface doublée

L’installation, dans une urgence relative, ne fut pas de tout repos. Car sur décision de la Ville, les rockeurs morgiens jouiront d’une surface de 10’000 mètres carrés environ, soit deux fois plus que d’habitude. Une extension qui répond non pas à la situation sanitaire du moment, mais à la volonté de ménager les espaces verts du site idyllique au bord de l’eau. «C’est très positif pour les festivaliers, qui auront plus de place, mais ça nous oblige aussi à mettre deux fois plus de barrières», sourit René Müller. Ce qui engendre un surcoût non négligeable. «On y fera face grâce à nos soutiens et à nos sponsors. C’est grâce à eux si nous pouvons rester gratuits depuis le début.»

Autre nouveauté cette année: la programmation des deux scènes sera 100% helvétique. Afin de valoriser les artistes locaux, mais aussi d’éviter des tracas si des restrictions de voyage devaient être dictées jusqu’au dernier moment. Un certificat Covid sera nécessaire pour accéder au festival et des tests gratuits seront proposés à l’entrée, ce qui ne représente plus vraiment une surprise.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.