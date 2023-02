Enseigne historique de Lausanne – Le Palace Sushi Zen a fermé son torii Des dissensions avec le Lausanne Palace ont décidé Daniel Lévy, roi du sushi romand, à mettre fin à une belle aventure débutée en 2007. Une adresse «nikkei» ouvrira fin février. Cécile Collet

Sushi Zen Palace, c'est fini depuis le 31 décembre 2022. PATRICK MARTIN/24HEURES

Ceux qui ont goûté aux sushis camembert et anguille ou saint-jacques et foie gras s’en souviennent. Tant mieux! Car ils ne pourront plus y goûter. Le Palace Sushi Zen, ouvert en 2007 dans l’ancienne boutique Valentino de la rue du Grand-Chêne, a fermé le 31 décembre 2022, emportant les recettes du chef Ken Kawakami avec lui. L’enseigne sera remplacée fin février par un restaurant nikkei (lire encadré).