Nouvelle vidéo choc – «Le palais de Poutine», l’affront de Navalny contre le Kremlin L’opposant, en prison depuis son retour à Moscou dimanche, a fait diffuser des images explosives sur la luxueuse résidence et la fortune du président. Benjamin Quénelle, Moscou

Vue du «Palais de Poutine», extraite de la vidéo diffusée sur la chaîne YouTube d’Alexeï Navalny, une résidence de 17’700 mètres carrés édifiée près de Guelendjik, au bord de la mer Noire. keystone-sda.ch

Alexeï Navalny avait préparé son coup bien avant de revenir à Moscou. Un défi ultime visant directement Vladimir Poutine et brisant un sujet tabou en Russie, la fortune du président. L’opposant anti-Kremlin vient de sortir sur le web une vidéo choc: «Le palais de Poutine, histoire du plus gros pot-de-vin du monde». Sa fondation anti-corruption, dans une longue et explosive enquête, révèle que le président se fait construire une résidence de 1,35 milliard de dollars près de Guelendjik, station balnéaire russe sur la mer Noire.

Depuis les plans d’étages jusqu’aux visualisations en 3D des intérieurs, tout y passe. Avec une impressionnante multitude de détails: propriété de 7000 hectares, palais de 17’700 m2, héliport, patinoire, amphithéâtre, aquadiscothèque, salon de thé et… tunnel construit dans la falaise en bord de mer pour un accès direct à la plage.