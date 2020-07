Sécurité renforcée – Le Palais fédéral se barricade toujours plus contre le terrorisme L’entrée principale fait l’objet de travaux de près de 1 million de francs avec treize butoirs en granit équipés d’un dispositif secret. Arthur Grosjean

Palissade opaque Les nouveaux travaux de sécurité se déroulent à l’abri des regards. Arthur Grosjean

Un camion, rempli ou non d’explosifs, qui déboule sur la place Fédérale et va défoncer l’entrée principale du Palais fédéral. C’est un des scénarios cauchemars pour la Confédération. Actuellement, il n’y a en effet aucune protection particulière de la façade nord du parlement. Lors des sessions parlementaires annuelles, de simples barrières en métal sont déployées et quelques policiers font le guet à l’entrée.